Actualidade

A praia do Navio, em Santa Cruz, no concelho de Torres Vedras, está interdita a banhos e a desportos náuticos pelo aparecimento de destroços de um navio que aí afundou há quase um século, alertou hoje a câmara municipal.

"Está interdita, por questões de segurança, a prática de banhos e de desportos náuticos na zona da Praia do Navio, onde se deu o afloramento de destroços do navio afundado no local", refere a autarquia em comunicado.

A zona de perigo está assinalada no areal com placas e no mar com duas boias de sinalização.