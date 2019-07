Actualidade

O filme "A Herdade", de Tiago Guedes, vai ter a sua estreia norte-americana no Festival Internacional de Cinema de Toronto, anunciou hoje a organização do evento que vai contar também com a coprodução nacional "Frankie", de Ira Sachs.

O festival, codirigido pela portuguesa Joana Vicente e pelo canadiano Cameron Bailey, revelou hoje os primeiros títulos da programação da sua 44.ª edição, que vai ter lugar entre 05 e 15 de setembro.

"A Herdade", de Tiago Guedes, tem coprodução da Leopardo Filmes e da Almafa Films, e conta a "saga de uma família proprietária de um dos maiores latifúndios da Europa, na margem sul do rio Tejo, [...] fazendo o retrato da vida histórica, política, social e financeira de Portugal, dos anos 40, atravessando a revolução do 25 de Abril e até aos dias de hoje".