Incêndios

O presidente da Câmara de Vila do Rei defendeu hoje que o reforço dos meios de combate aos incêndios no Centro do país deve ser acompanhado por uma reflexão sobre a estratégia de proteção das populações.

"Com as alterações climáticas, precisamos de dar outras condições à Proteção Civil, de reforçar meios, de refletir sobre a maneira de atuar, senão as pessoas não conseguem estar em segurança nesta região", defendeu Ricardo Aires, já depois de ter sido considerado dominado o fogo que atingiu durante três dias mais 3.700 hectares do concelho.

O autarca frisou que o que está em causa "não é a atuação deste Governo ou de qualquer outro Governo", mas antes uma preocupação séria com o destino da população de um pequeno concelho do interior, que tem sido devastado pelas chamas ano após ano.