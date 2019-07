Actualidade

A Plataforma do Cinema, que agrega dezenas de agentes do setor, repudiou hoje o chumbo às propostas de alterações à regulamentação da lei do cinema e audiovisual, pedindo respostas ao primeiro-ministro e à ministra da Cultura.

Na sexta-feira, o parlamento chumbou as apreciações apresentadas por PCP, Bloco de Esquerda, PSD e CDS-PP, anteriormente apresentadas e aprovadas na comissão de Cultura, com os votos contra de PS e PSD.

Entre as mudanças que tinham sido aprovadas na especialidade pelos deputados estava, por exemplo, a exclusão da Secção Especializada do Cinema e do Audiovisual (SECA) do processo de escolha de júris dos concursos de apoio financeiro ao setor.