Incêndios

A Associação de Municípios apelou hoje à serenidade e solidariedade de todos, desde autarcas ou bombeiros a governantes ou proteção civil, para que todas as energias sejam direcionadas para as operações de socorro suscitadas pelos incêndios.

"Estamos num período crítico, no que a incêndios [rurais] diz respeito" e a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) apela "à serenidade, à solidariedade e ao fortalecimento de laços, para que as operações de socorro decorram com o estado de prontidão de todos", disse hoje o presidente da Associação, Manuel Machado.

"Aos cidadãos em geral, bombeiros, profissionais e voluntários, agentes da Proteção Civil, autoridades, como a GNR - que tem, aliás equipas notáveis de GIPS [Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro] --, autarcas (presidentes de câmara, vereadores e presidentes de juntas de freguesia, todos) e governantes, fazemos um apelo à serenidade para que possamos dirigir todas as nossas energias para as operações de socorro nos sítios que possam entrar em crise em resultado dos incêndios", explicitou o presidente da ANMP.