O Serviço de Ginecologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) realizou, desde 2006, cirurgias em 16 jovens para a criação de uma "neovagina", disse hoje à agência Lusa a sua diretora, Fernanda Águas.

Segundo a responsável, "em Portugal, a técnica de Vecchietti tem sido utilizada no Serviço de Ginecologia do CHUC desde 2006, com recurso a cirurgia minimamente invasiva".

Fernanda Águas explicou que "a primeira tentativa de criação de uma vagina terá sido realizada por Dupuytren em 1827" e, desde aí, "foram seguidos vários métodos/técnicas para ampliar ou criar uma vagina em casos de malformação congénita" desse órgão.