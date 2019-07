Actualidade

A PSP de Leiria deteve 11 pessoas suspeitas de tráfico de droga, o que poderá ter contribuído para pôr fim a uma rede que obteria lucros semanais na ordem dos milhares de euros, disse hoje fonte policial.

No âmbito de uma investigação que durou cerca de um ano, a Esquadra de Investigação Criminal, da Divisão Policial de Leiria, desencadeou, entre as 15:00 de domingo e as 20:00 de segunda-feira, em várias localidades do distrito de Leiria e Lisboa, uma operação policial que culminou com a detenção de 11 pessoas.

Segundo o comissário André Antunes, responsável da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Leiria, a "Operação família" permitiu "desmantelar uma rede que estava a trabalhar há já algum tempo" e poderá assim ter-se "cessado a atividade criminosa" nos referidos distritos.