Incêndios

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu hoje um "aviso à população" para o agravamento do risco de incêndio rural na quarta e quinta-feira devido à subida da temperatura.

No "aviso à população", a Proteção Civil refere que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê o "agravamento do risco de incêndio" na quarta e quinta-feira face à subida gradual da temperatura máxima e à diminuição da humidade relativa.

Devido às previsões meteorológicas, a ANEPC alerta para o "aumento dos índices de risco de incêndio" durante o dia de quarta-feira, em especial no interior.