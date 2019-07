Actualidade

O projeto do festival Mimo, sempre de caráter gratuito, tem este ano a 4.ª edição em Portugal, soma mais de uma dezena no Brasil, desde 2004, e tem chamado à atenção do mundo, considera a diretora Lu Araújo.

"Além dos vários prémios internacionais conquistados, o Mimo é um projeto que tem chamado à atenção do mundo. No ano passado, fui falar no encontro internacional da sociedade produtora artística de Nova Iorque sobre como fazer um festival nesses moldes, com esta longa duração, sem mudar o conceito e sem cobrar ingresso", comentou, em entrevista à Lusa.

Na esplanada de uma conhecida confeitaria de Amarante, junto à Ponte de São Gonçalo, onde muitos turistas adquirem os centenários doces conventuais, a Lusa convidou a empresária a descrever o "seu" Mimo.