Concertos, duas exposições itinerantes, uma Grande Gala e a emissão de selos fazem parte do programa, hoje anunciado, de comemorações dos cem anos do nascimento de Amália Rodrigues, que se assinalam em 2020.

As comemorações começam "já este ano". "Amália Rodrigues faria hoje 99 anos, por isso estamos já a entrar no ano do centenário e vão já começar a decorrer algumas iniciativas em outubro", afirmou o presidente do Conselho da Fundação Amália Rodrigues, Vicente Rodrigues, em declarações à Lusa, à margem da conferência de imprensa de apresentação do programa das comemorações, hoje à tarde em Lisboa.

A 05 de outubro, a Altice Arena, em Lisboa, volta a receber o espetáculo "Amar Amália", que assinalou a 16 de fevereiro os 20 anos da morte da fadista. O espetáculo, que a 08 de novembro passa pelo Multiusos de Guimarães e, a 16 de novembro, pelo Pavilhão Rosa Mota, no Porto, "não vai contar só com fadistas" e será "virado para as novas gerações".