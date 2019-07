Actualidade

A administração do grupo espanhol Santander sublinhou hoje, em Madrid, o "muito bom desempenho" obtido pela filial portuguesa, com os lucros a crescerem 14% no primeiro semestre do ano em relação ao mesmo período do ano passado.

"O crescimento verificado em quase todos os segmentos [do Santander Totta] está-nos a permitir ganhar quota de mercado" em Portugal, disse o responsável financeiro do Santander na conferência de imprensa onde foram apresentados os resultados em todo o mundo.

José García Cantera acrescentou que "os lucros cresceram 14% também apoiados em menores custos, depois da integração do Banco Popular".