A seleção portuguesa de futebol de praia goleou hoje por 10-1 a Lituânia e assegurou a passagem à segunda ronda de qualificação europeia para o Mundial2019, que decorre em Moscovo, na Rússia.

Depois do pleno de vitórias no grupo B, Portugal ultrapassou o 'play-off' com relativa facilidade, graças aos golos de Madjer (três), Belchior (dois), Léo Martins, Von, Rui Coimbra, André Lourenço e Rúben Brilhante.

Plytnikas foi o autor do tento dos lituanos, no segundo período.