O encontro entre o Portimonense e o Belenenses abre, em 09 de agosto, a partir das 20:30, em Portimão, a edição 2019/2020 da I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

A prova arranca, assim, numa sexta-feira, sendo que para o dia seguinte (sábado, 10 de agosto), está marcada a estreia do campeão nacional em título, o Benfica, que recebe o recém-promovido Paços de Ferreira, a partir das 21:30.

No mesmo dia, o Santa Clara recebe o Famalicão, segundo classificado da II Liga em 2018/19, pelas 16:30, e o vice-campeão FC Porto desloca-se, pelas 19:00, a casa do Gil Vicente, de regresso à I Liga na sequência da resolução do 'caso Mateus'.