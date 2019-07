Eleições

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, é o segundo na lista de candidatos a deputados do PS no círculo de Setúbal, enquanto o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, ocupa a terceira posição no Porto.

Os nomes destes dois membros do Governo constam das listas definitivas de candidatos socialistas às próximas eleições legislativas e estão hoje a ser votadas em reunião da Comissão Política Nacional do PS.

No seu conjunto, as listas definitivas que se encontram agora a ser votadas apresentam poucas novidades face ao que tem sido divulgado ao longo dos últimos dias.