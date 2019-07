Eleições

O líder da corrente minoritária socialista, Daniel Adrião, acusou hoje o secretário-geral do PS, António Costa, de ter feito listas de candidatos a deputados que refletem o peso do aparelho partidário, sem abertura à sociedade.

Estas acusações foram feitas na intervenção de Daniel Adrião na reunião da Comissão Política Nacional do PS, em Lisboa, que se prepara para aprovar as listas de candidatos a deputados socialistas nas próximas eleições legislativas.

No seu discurso, ao qual a agência Lusa teve acesso, Daniel Adrião referiu-se às listas de candidatos a deputados do PS na sua globalidade e considerou que "os dados estão lançados, as decisões do secretário-geral [António Costa] estão tomadas".