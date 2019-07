Eleições

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) alertou na terça-feira à noite para as consequências de um governo de maioria absoluta, considerando que quem pede maioria absoluta é uma elite económica "irresponsável que vive da desigualdade e do abuso".

"São os que fazem da saúde um negócio, os que querem os seus negócios pagos com o dinheiro de todos, são os patrões dos patrões que nunca quiseram o aumento do salário mínimo nacional e não querem uma esquerda que tenha força", disse Catarina Martins em Armação de Pêra, no Algarve.

Ao intervir no segundo comício de verão no distrito de Faro, a líder bloquista afirmou que "este é o momento de escolher fazer as contas certas, porque se há partido que gosta das contas certas é o Bloco de Esquerda".