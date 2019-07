Actualidade

Margaret Atwood, Salman Rushdie, Oyinkan Braithwaite e Jeanette Winterson estão entre os 13 autores com romances nomeados para o prémio literário Booker, anunciou a organização na terça-feira.

"Há aqui nomes familiares, que escrevem no pico da sua força, há jovens escritores com uma imaginação e ousadia excecionais, há um pensamento político incisivo e perspicaz, paz e emoção. E há uma pluralidade que demonstra uma produção literária em inglês empenhada em ser global", afirmou Gaby Wood, da Fundação Prémio Booker, em comunicado.

Da lista de nomeados fazem parte dois autores já premiados com o Booker: Margaret Atwood, nomeada agora com "The Testaments", sequela de "A História de uma serva" e que só sairá em 10 de setembro, e Salman Rushdie com "Quichotte", cuja edição está aprazada para agosto.