Actualidade

Uma delegação dos Estados Unidos está a preparar uma visita a Pequim, antes do final deste mês, para tentar relançar as negociações para um acordo comercial entre os dois países, avançaram hoje as autoridades norte-americanas.

A retomada das negociações frente-a-frente, entre Washington e Pequim, surge após os líderes norte-americano e chinês, Donald Trump e Xi Jinping, respetivamente, negociarem um segundo período de tréguas na guerra comercial, no mês passado.

O primeiro colapsou após Trump ter subido as taxas alfandegárias sobre o equivalente a 200 mil milhões de dólares (178 mil milhões de euros) de bens importados da China, acusando Pequim de recuar em compromissos feitos anteriormente.