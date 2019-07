Actualidade

O Governo japonês rejeitou hoje o pedido da Coreia da Sul para retirar de um mapa dos Jogos Olímpicos de 2020 um pequeno grupo de ilhas disputadas pelos dois países.

Num mapa 'online', que explica a rota da tocha olímpica, um pequeno ponto representa Takeshima, territórios remotos e desertos atualmente controlados por Seul, sob o nome de Dokdo. No ocidente, os ilhéus são conhecidos como rochedos Liancourt, em homenagem a um baleeiro francês do século XIX.

"É verdade que a Coreia do Sul fez um pedido através da embaixada do Japão em Seul, mas nós respondemos que não era admissível, já que Takeshima é propriedade do Japão", disse o porta-voz do Governo japonês, Yoshihide Suga, em conferência de imprensa.