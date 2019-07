Actualidade

O livro "Jorge Amado: Uma Biografia", sobre o escritor brasileiro, autor de "Capitães da Areia" e Prémio Camões em 1994, escrito por Joselia Aguiar, vai ser lançado em Portugal a 27 de agosto pela Dom Quixote, anunciou a editora.

Natural de Salvador da Bahia, estado de onde era natural Jorge Amado (1912-2001), Joselia Aguiar publicou a biografia no Brasil pela Todavia Livros, tendo acesso a documentos familiares e correspondência com amigos e outros escritores, baseando-se também em "exaustivas entrevistas e pesquisas" no país de origem, "na Europa e nos Estados Unidos", segundo a apresentação da obra, no 'site' da editora brasileira.

A jornalista e historiadora, que dirige a Biblioteca Mário de Andrade em São Paulo, traça o caminho de "um homem que, saído da Bahia, se tornou cidadão do mundo, amigo de personalidades como Sartre e Saramago, traduzido para dezenas de idiomas".