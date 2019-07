Actualidade

Joachim Fest, historiador alemão autor do livro "No Bunker de Hitler", analisa os aspetos que levaram o ditador nazi a destruir a própria Alemanha mesmo sabendo que a guerra estava perdida.

"Diz-se que é no fim de uma vida ou de um fenómeno histórico que surgem à luz as verdadeiras forças motrizes que os determinam. Entre as perguntas feitas acerca da morte de Hitler, está a questão se ele se considerava fracassado quando, na tarde de 30 de abril de 1945, se matou com um tiro de pistola. A resposta não é tão evidente como pode parecer à primeira vista, e os observadores mais atentos duvidam", escreve Joachim Fest (1926-2006).

Na primeira parte do livro "No Bunker de Hitler", Joachim Fest descreve os últimos dias do ditador e da cúpula do regime nacional-socialista alemão com base em relatos, memórias e informações que o autor recebeu de familiares e amigos que viveram os acontecimentos finais do Terceiro Reich, cercados em Berlim pelo Exército Vermelho.