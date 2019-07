Actualidade

Portugal é um dos três países da União Europeia (UE) que ainda não atualizou as leis nacionais em conformidade com a legislação comunitária no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), apesar de já ter aprovado novas regras.

A conclusão consta de um relatório hoje publicado pela Comissão Europeia sobre o impacto das regras dos países em matéria de proteção de dados, tendo por base o RGPD, que revela que, "atualmente, todos os Estados-membros, à exceção de três --- Grécia, Eslovénia e Portugal ---, procederam à atualização das respetivas leis nacionais em matéria de proteção de dados em conformidade com as regras da UE".

"A Comissão continuará a acompanhar a legislação dos Estados-membros a fim de assegurar que, sempre que especifiquem o RGPD nas leis nacionais, estas continuem a estar em conformidade com o regulamento e que as respetivas leis nacionais não resultem em sobrerregulamentação", vinca o executivo comunitário.