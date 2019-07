Actualidade

O BE questionou hoje o Governo sobre o "corte inaceitável" no orçamento da agência Lusa, que "vive há demasiados anos numa situação de subfinanciamento crónico", pretendendo saber se o executivo está disponível para reverter esta decisão.

Na terça-feira, o presidente do Conselho de Administração da Lusa, Nicolau Santos, disse que o corte de 463 mil euros no orçamento é "incongruente", por ameaçar o funcionamento da agência, e anunciou que não o vai cumprir, sujeitando-se às consequências.

Hoje, numa pergunta a que a agência Lusa teve acesso, o BE questiona os ministérios da Cultura e das Finanças, através do parlamento, pretendendo saber como é que o Governo justifica este corte que, "como denunciado pela Comissão de Trabalhadores, pelo Conselho de Redação e pelos sindicatos, levará a 'uma brutal perda da qualidade do serviços da agência a ao despedimento de trabalhadores jornalistas'".