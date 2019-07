Actualidade

O secretário Geral da CGTP, que hoje participou numa concentração de trabalhadores da Ageas Seguros, acusou a empresa de preparar "um despedimento coletivo, passando para a opinião pública a ideia de que se está perante um processo de rescisões".

"É um despedimento coletivo de cerca de 90 trabalhadores a nível nacional. Isto é tanto mais inadmissível porque estamos a falar de pessoas com uma grande competência, com uma grande experiência", sublinhou Arménio Carlos.

Segundo o dirigente da CGTP, "a finalidade é substituir trabalhadores pelo 'outsourcing' [contratação de serviços externos], ou seja, despedir uns para contratar outros com menos direitos e com salários mais baixos. Uma consequência óbvia será a degradação do serviço que é prestado aos clientes".