Actualidade

O antigo presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) Jaime Octávio Cardona Ferreira morreu na terça-feira, em Lisboa, aos 82 anos, indicou hoje à agência Lusa fonte daquele tribunal superior.

Cardona Ferreira presidiu ao Conselho para os Julgados de Paz, tendo sido um dos grandes defensores desta forma alternativa de resolução de litígios fora dos tribunais comuns, que foi criada em 2001, numa altura em que era ministro da Justiça o atual primeiro-ministro, António Costa.

A morte do juiz conselheiro Cardona Ferreira mereceu já a reação do Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, que endereçou à sua família, em seu nome e em nome da AR, a manifestação do "mais sentido pesar".