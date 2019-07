Actualidade

A ministra de Estado para a Área Social de Angola defendeu hoje a necessidade de uma séria aposta da cooperação na Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) para baixar a taxa de desemprego juvenil na comunidade.

A posição foi hoje expressa por Carolina Cerqueira quando discursava na abertura da XII Conferência de Ministros da Juventude e Desportos da CPLP, que se realiza hoje em Luanda, capital de Angola.

Carolina Cerqueira referiu que a questão do desemprego atinge "lamentavelmente" números acima do admissível no seio da comunidade, sendo os jovens os mais atingidos e os mais marginalizados.