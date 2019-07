Mundiais/Natação

O húngaro Kristof Milak sagrou-se hoje campeão mundial de natação com um novo recorde do mundo dos 200 metros mariposa, quebrando um máximo com 10 anos, que pertencia ao norte-americano Michael Phelps.

Milak nadou a distância em 1.50,73 minutos, retirando 78 centésimos ao recorde de 1.51,51 estabelecido por Phelps em 2009, em Roma, na final da prova dos Mundiais, que decorrem Gwangju, na Coreia do Sul.

O húngaro, de 19 anos, tornou-se o mais jovem campeão mundial dos 200 metros mariposa depois de Phelps, considerado o maior nadador da história da modalidade, que conquistou a medalha de ouro com 18 anos, em 2003.