O ministro Adjunto e da Economia destacou hoje a "maior qualidade" nos empregos criados, ao comentar os números do desemprego anunciados, abaixo das 300 mil pessoas, e salientou que 89% correspondem a contratos sem termo.

"Não são boas notícias para o Governo. São boas notícias para o país. A capacidade de criação de emprego da nossa economia está a ser muito pujante e isso é símbolo de que não apenas as empresas estão a continuar a crescer as suas vendas, [como] estão a continuar a investir e, por isso, a criar emprego", referiu Pedro Siza Vieira à margem da apresentação dos resultados do primeiro Concurso do Novo Sistema de Incentivos à Inovação, na Marinha Grande, no distrito de Leiria.

Pedro Siza Vieira salientou que "a coisa mais importante é saber que não é só criar mais emprego, mas emprego de melhor qualidade".