Actualidade

O Governo Regional da Madeira vai continuar a acolher "sem qualquer discriminação, problema ou obstáculo" os emigrantes da Venezuela, afirmou hoje o chefe do executivo, Miguel Albuquerque, indicando que já regressaram mais de 8.000 pessoas desde 2016.

"Da parte do meu governo, continuaremos a tudo fazer para que os nossos conterrâneos que têm regressado da Venezuela se sintam na sua casa - é um princípio de equidade, de justiça, de retribuição", disse o governante na abertura do Fórum Madeira Global 2019, uma reunião de representantes das comunidades madeirenses, que decorre no Funchal até quinta-feira.

Miguel Albuquerque destacou a forma "magnífica e exemplar" como a população do arquipélago tem acolhido os emigrantes da Venezuela, muitos dos quais regressam à terra de origem em "situações de grande precariedade", devido ao clima de instabilidade económica e social que se vive naquele país.