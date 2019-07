Actualidade

A "prioridade imediata" para o sucessor, Boris Johnson, deve ser completar a saída do Reino Unido da União Europeia, disse hoje a primeira-ministra demissionária, Theresa May.

À saída da residência oficial, em Downing Street, confirmou que estava a caminho do palácio de Buckingham para se encontrar com a rainha Isabel II, para apresentar a demissão e recomendar a indigitação do recém-eleito líder do partido Conservador.

"Repito as minhas calorosas felicitações a Boris por ter vencido a eleição para a liderança conservadora. Desejo a ele e ao governo que ele vai liderar a melhor sorte nos próximos meses e anos. Os seus sucessos serão os sucessos do nosso país. E espero que hoje sejam muitos", afirmou.