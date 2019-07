Actualidade

A artista plástica portuguesa Helena Almeida está representada na exposição "A Vanguarda Feminista dos Anos 70", da Coleção Verbund de Viena, inaugurada no Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona, onde fica patente até 01 de dezembro.

Inserida no programa "Feminismos!", da instituição, a mostra inclui Helena Almeida na secção "Dona de Casa, Mãe, Esposa" (em tradução livre).

Nesta parte da exposição, ao lado de Helena Almeida, estão 16 artistas com peças que também "mostram, através da ironia, a sua indignação perante o isolamento da mulher nestes papéis" de dona de casa, mãe e esposa, lê-se no comunicado do CCCB, hoje divulgado.