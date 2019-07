Eleições

O PAN vai propor no programa eleitoral às legislativas de outubro a criação de um tribunal com competência exclusiva para julgar crimes de corrupção, peculato e abuso de poder, anunciou hoje o deputado André Silva.

Em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, André Silva, que será o cabeça de lista do Pessoas-Animais-Natureza pelo distrito, adiantou que a iniciativa será apresentada "no quadro de uma proposta de revisão constitucional", a entregar na próxima legislatura.

A "criação de um tribunal com comnpetência exclusiva para julgar crimes de corrupção, peculato e abuso de poder", a par de um "significativo reforço, por meios materiais e humanos, do Ministério Público e da Polícia Judiciária" visam "garantir que a investigação a esta criminalidade seja eficaz", disse.