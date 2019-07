Actualidade

Os sindicatos Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), de Bancários do Norte (SBN) e Independente da Banca (SIB) aprovaram hoje uma paralisação e o recurso ao fundo de greve, que só avançará caso os bancos "se mantenham intransigentes".

Em comunicado conjunto enviado à imprensa, as estruturas sindicais indicam que "aprovaram, junto das respetivas direções, a realização de uma greve de trabalhadores bancários perante a recusa das instituições bancárias de aceitar as propostas de revisão do Acordo Coletivo de Trabalho [ACT]" que avançará "caso as instituições de crédito se mantenham intransigentes no processo negocial de revisão para 2019 do ACT do setor bancário".

A aprovação da greve por parte dos três sindicatos implica ainda "o recurso ao fundo de greve, que será utilizado pela primeira vez desde 1989", caso a paralisação avance.