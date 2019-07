Actualidade

O peso dos trabalhadores a ganhar o salário mínimo nacional (SMN) no total do emprego criado nos primeiros quatro meses do ano foi de 7%, revela um estudo apresentado hoje pelo Governo, em Lisboa.

"Nos primeiros quatro meses de cada ano, no período mais recente com criação significativa de emprego, tem vindo a reduzir-se progressivamente o peso dos trabalhadores com remuneração igual ao SMN no total do emprego criado em termos homólogos, de 69% em 2017 para 24% em 2018 e apenas 7% em 2019", indica o relatório sobre os 45 anos do salário mínimo elaborado pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho.

Estas percentagens indicam, assim, que 10 mil dos 138,1 mil empregos criados entre o primeiro quadrimestre de 2018 e o mesmo período de 2019 têm remuneração equivalente ao SMN em vigor (600 euros), um número "residual", considerou o secretário de EStado do Emprego, Miguel Cabrita, durante a apresentação do estudo.