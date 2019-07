Eleições

O PSD compromete-se, se for Governo, a promover um "compromisso alargado" na Segurança Social que considere a "adoção de regimes complementares", a acordar em sede de contratação coletiva, bem como a reformar o modelo de financiamento.

No documento com as linhas fundamentais do programa eleitoral do partido sobre natalidade, luta contra a pobreza e reforma da Segurança Social, hoje apresentadas pelo presidente do PSD, Rui Rio, o partido compromete-se a promover "a construção de um compromisso alargado sobre a reforma da segurança social que lhe confira equidade e sustentabilidade", considerando três pontos essenciais.

Em primeiro lugar, uma "reforma do modelo de financiamento da Segurança Social que não dependa em exclusivo da massa salarial e que considere o valor acrescentado líquido das empresas".