Actualidade

A Impresa registou 3,5 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, mais cerca de 38% do que em igual período do ano anterior, foi anunciado.

Em comunicado, a dona da SIC indicou que, nos primeiros seis meses do ano, o resultado antes de impostos, juros, amortizações e depreciações (EBITDA) fixou-se em 11,6 milhões de euros, o equivalente a uma subida de 12,1%.

Por sua vez, as receitas totais do grupo ascenderam a quase 88,8 milhões de euros, mais 3,2%.