A representante do Programa Alimentar Mundial (PAM) na Guiné-Bissau, Kyomi Kawaguchi, está preocupada com o nível de anemia nas crianças e mulheres guineenses, citando o caso do arquipélago dos Bijagós em que 80% de crianças são afetadas.

Naquelas ilhas a sul da Guiné-Bissau muitas crianças com menos de cinco anos sofrem de anemia severa, referiu a representante do PAM, citando os resultados de um recente estudo sobre a má nutrição materno-infantil, hoje apresentado em Bissau.

Entre as mulheres guineenses, 44% são consideradas anémicas, a partir de um estudo realizado em 2015, a mesma proporção que já vinha de uma análise de 1999, indicou Kyomi Kawaguchi.