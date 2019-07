Actualidade

O regulador norte-americano impôs uma multa recorde de cinco mil milhões de dólares ao Facebook por ter "enganado" os utilizadores da rede social sobre a sua capacidade de controlar a confidencialidade dos dados pessoais.

A multa, equivalente a 4,48 mil milhões de euros, é a maior imposta por violação da vida privada dos consumidores, segundo um comunicado publicado pelo regulador (Federal Trade Commission, FTC).

As autoridades impuseram também a criação de um comité independente sobre a proteção da vida privada, "suprimindo o controlo absoluto do líder do Facebook, Mark Zuckerberg, sobre as decisões que afetam a confidencialidade dos utilizadores", precisou o regulador.