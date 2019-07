Actualidade

O distrito de Bragança contabiliza 28 projetos dos 319 já aprovados e em execução no âmbito do Plano Nacional de Regadio, informou hoje o ministro da Agricultura.

Capoulas Santos visitou hoje alguns dos projetos no Nordeste Transmontano, onde estão a ser investidos 40 milhões de euros de um total de 333 milhões já aprovados e em execução por tudo o país.

Os investimentos estão a ser realizados no âmbito do Plano Nacional de Regadio que tem como meta aumentar em 100 mil hectares a área de rega em Portugal até 2023, com um apoio público global de 560 milhões de euros.