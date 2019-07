Actualidade

Uma petição com mais de cinco mil assinaturas foi hoje entregue no parlamento por dirigentes de estruturas representativas das Forças Armadas, Polícia Marítima e GNR, para que seja revisto o diploma que "provocou um tratamento discriminatório" nas carreiras.

No final da entrega da petição ao vice-presidente da Assembleia da República José de Matos Correia, o vice-presidente da Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR), José Miguel, disse à agência Lusa que em causa está o desbloqueamento das carreiras e a não contabilização, para efeitos de progressão, do tempo em que as carreiras estiveram congeladas desde 2011.

O dirigente da APG/GNR criticou o Ministério da Administração Interna (MAI) de falta de diálogo e por ter avançado com o decreto-lei 65/2019, de 20 de maio, sem quaisquer negociações com as entidades representativas daqueles profissionais, considerando que a medida legislativa causou um "tratamento discriminatório, injusto e indigno" para os militares das Forças Armadas, os profissionais da GNR e da Polícia Marítima.