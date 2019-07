Actualidade

O presidente da Câmara de Amarante considerou hoje que o sucesso do festival Mimo se deve à sua "matriz cultural e pedagógica", que "casa muito bem" com o "posicionamento da cidade".

"Há no Mimo uma matriz cultural e pedagógica que casa muito bem com a cidade", afirmou José Luís Gaspar, em entrevista à agência Lusa, lembrando que Amarante faz parte da Rede das Cidades Criativas da UNESCO, na área da música.

A 4.ª edição do festival Mimo, na sua versão portuguesa, arranca na sexta-feira, em Amarante, mantendo o figurino que importou do Brasil, onde começou em 2004, nomeadamente o caráter gratuito dos espetáculos musicais e os momentos direcionados para outras manifestações artísticas, como o cinema, a literatura e as exposições.