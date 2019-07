Actualidade

A seleção portuguesa feminina de futebol inicia a temporada 2019/2020 com dois particulares frente aos Estados Unidos, detentor do título mundial e líder do 'ranking' FIFA, anunciaram hoje as respetivas federações.

A equipa das 'quinas', 30.ª da hierarquia, volta a enfrentar as norte-americanas, depois de em novembro de 2018 ter perdido, por 1-0, culpa de um golo de Jessica Mcdonald, também num jogo particular, em solo português.

As 23 campeãs mundiais vão ser convocadas para as duas partidas que se realizam nos Estados Unidos, em Filadélfia e Saint Paul, em 29 de agosto e 03 setembro, respetivamente.