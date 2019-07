Actualidade

A seleção portuguesa de andebol de sub-21 fez hoje história, ao afastar, após prolongamento, a favorita Alemanha no mundial da categoria, qualificando-se para os quartos de final, após triunfo por 37-36, em Pontevedra, Espanha.

O encontro chegou ao intervalo (14-14) e ao final do tempo regulamentar empatado (30-30), pelo que foram necessários 10 minutos de tempo extra, nos quais os pupilos de Nuno Santos foram mais fortes, marcando encontro nos 'quartos' com a Eslovénia.

Diogo Silva e André Gomes, ambos com oito golos, e Luís Frade e Gonçalo Vieira, os dois com seis, foram os portugueses em destaque no encontro, que teve como melhor marcador Dimitri Ignatov, com 10, seguido de Sebastian Heymann, com nove.