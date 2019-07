Actualidade

O resultado líquido da Navigator atingiu 94,9 milhões de euros no primeiro semestre de 2019, uma diminuição de 20,5% face aos lucros de 119,4 milhões no mesmo período do ano passado, foi hoje divulgado.

De acordo com um comunicado hoje enviado pela empresa à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), o EBITDA (rendimentos antes de juros, impostos, deduções e amortizações) também diminuiu, mas 8,4%, passando de 226 milhões de euros no primeiro semestre de 2018 para 207 milhões no mesmo período de 2019.

Se excluída a venda do negócio das 'pellets' nos Estados Unidos no ano passado, o EBITDA de 207 milhões de euros do primeiro semestre de 2019 compara com 213 milhões de igual período de 2018.