Actualidade

Os chefes de redação, editores, editores-adjuntos, coordenadores e delegados da agência Lusa rejeitaram hoje qualquer corte em pagamentos ou na rede de correspondentes, na sequência da redução de 462 mil euros imposta pelo Estado.

"Em causa está a continuidade de dezenas de colaboradores, fundamentais para o trabalho da agência na cobertura de temas tão importantes e diversos como incêndios florestais, eleições, autarquias, atualidade dos países de língua portuguesa e comunidades no estrangeiro, competições desportivas ou eventos culturais", lê-se no comunicado divulgado hoje aos trabalhadores.

No documento, 62 jornalistas com cargos de chefia, edição e coordenação alertam para "os graves riscos de perda de qualidade e abrangência do serviço noticioso e para o consequente incumprimento do contrato de prestação de serviço público a que a empresa está obrigada".