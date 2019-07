Incêndio

O incêndio que deflagrou hoje em Ribalonga, Alijó, lavra em três frentes e a que está a preocupar mais é a que se dirige para a vila de Murça, disse o comandante operacional distrital de Vila Real (CODIS).

Álvaro Ribeiro, num ponto de situação feito pelas 20:30, afirmou que o fogo teve projeções que "passaram a Autoestrada 4 (A4)" e referiu que a "maior preocupação" está concentrada na frente que se dirige para Murça.

O comandante adiantou que os meios terrestres estão a ser encaminhados para aquela zona, salientando, no entanto, as "dificuldades em operar por falta de acessos", porque se trata de "uma zona com declive bastante acentuado".