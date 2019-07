Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje que Portugal espera que o Governo britânico chefiado por Boris Johnson "corra bem" e chegue a acordo com a União Europeia (UE) quanto ao 'Brexit'.

"Aquilo que nós desejamos em relação ao Reino Unido, que no fundo é o nosso aliado mais antigo, um aliado com muitos séculos, é que tenha a maior das felicidades. Desejamos que seja possível um entendimento entre o Reino Unido e a UE", afirmou o chefe de Estado aos jornalistas, na Casa do Alentejo, em Lisboa.

Marcelo Rebelo de Sousa começou por ressalvar que "normalmente o Presidente da República formula os seus votos relativamente a chefes de Estado e compete ao Governo naturalmente formular votos em relação aos governos".