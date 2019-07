Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou hoje o "imperialismo norte-americano" de ser responsável pelo apagão geral de segunda-feira e por dezenas de ataques eletromagnéticos contra o sistema elétrico venezuelano.

"Há 72 horas sofremos um ataque eletromagnético. Não foi o primeiro. Nesta oportunidade os inimigos da nossa pátria conseguiram, outra vez, desligar o sistema elétrico nacional, que já estamos a recuperar a alto nível e a estabilizá-lo", disse.

Nicolás Maduro falava em Caracas, no Comando Estratégico Operacional das Forças Armadas Bolivarianas, onde supervisionou uma série de exercícios militares no âmbito da Campanha Libertadora Simón Bolívar 2019 e durante as celebrações do 236.º aniversário do nascimento do Libertador Simón Bolívar, dos 196 anos da Batalha Naval do Lado e do Dia da Marinha.