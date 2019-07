Incêndios

A Autoestrada 4 (A4) reabriu ao trânsito pelas 23:30 de quarta-feira, depois de várias horas fechada entre os nós de Pópulo e de Murça devido a um incêndio que deflagrou no concelho de Alijó, informou fonte da GNR.

O alerta para o fogo foi dado pelas 15:00 de quarta-feira, na zona da aldeia de Ribalonga, concelho de Alijó, no distrito de Vila Real, mas as fortes projeções provocadas pelo vento empurraram as chamas para o outro lado da A4, já no concelho de Murça.

A A4 esteve fechada cerca de seis horas devido ao incêndio e reabriu pelas 23:30, estando, segundo a GNR, todas as principais estradas desta região circuláveis.