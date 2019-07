Actualidade

Um juiz federal norte-americano bloqueou temporariamente, esta quarta-feira, um novo decreto do Presidente Donald Trump que dificulta o pedido de asilo a migrantes que entrem pela fronteira com o México.

A decisão do magistrado Jon Tigar, do tribunal de São Francisco, contraria uma decisão judicial divulgada no mesmo dia pelo juiz Timothy J.Kelly, em Washington, que tinha confirmado a medida de Trump.

Segundo a nova ordem do executivo norte-americano, um estrangeiro que entre ou tente entrar nos Estados Unidos através da fronteira sul sem pedir proteção num país por onde tenha passado a caminho dos EUA não é elegível para asilo.